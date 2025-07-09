أجرت المذيعة السودانية, المتألقة ريان الظاهر, مقابلة مع بعض نجوم السينما المصرية, وذلك بعد نهاية عرض فيلم الموسم, بإحدى دور السينما بدولة الإمارات. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد التقت مذيعة قناة العربية, بالممثل الشهير أحمد السقا, وزميله الذي يشاركه في بطولة فيلمه الجديد أحمد فهمي. حسناء الشاشة السودانية, باركت للنجمين نجاح الفيلم الجديد الذي تم عرضه بالإمارات “أحمد وأحمد”, وحقق نجاح باهر في اليوم الأول من عرضه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الشاشة السودانية ريان الظاهر تجري حوار مع الممثل المصري الشهير أحمد السقا بمناسبة نجاح فيلمه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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