شاهد بالفيديو.. مقطع يدمي القلوب لشاب سوداني جالس على الأرض بطريقة مؤثرة بعد أن توفيت خطيبته قبل أيام من زفافهما في حادثة سيارة بمدينة بربر

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أدمى قلوب المتابعين له عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر الفيديو شاب سوداني, جالس على الأرض وسارح بخياله بطريقة مؤثرة و”السيجارة” على يده.

وكشف ناشرو الفيديو القصة وأكدوا أن الشاب فقد خطيبته التي توفيت في حادثة سيارة بمدينة بربر, بولاية نهر النيل, وذلك قبل أيام قليلة من زفافها الذي حدد له يوم 20 من شهر يوليو الجاري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد أبدى جميع المعلقين تعاطفهم مع الشاب متمنين من الله أن يلهمه الصبر على فقده ومصابه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)