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فجرت طالبة سودانية, موجة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالبة التي جلست لإمتحانات الشهادة السودانية, هذا العام من إحدى المدارس السودانية, بجمهورية مصر العربية, كشفت عن معاناتهم مع صعوبة الإمتحانات هذا العام.
وقالت الطالبة ضاحكة: (اشتغلنا كعب في الإمتحانات وحسبي الله ونعم الوكيل على بعض الأساتذة قالوا لينا ما بتنجحوا وإلا نمشي ندعي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. طالبة سودانية جلست لإمتحانات الشهادة بالقاهرة تفجر موجة من الضحك على مواقع التواصل: (اشتغلنا كعب في الإمتحانات والأساتذة قالوا لينا ما بتنجحوا وإلا نمشي ندعي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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