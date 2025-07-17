ترامب: “كوكاكولا” وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب “وصفتي” !

زفّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرى سارة لمحبي مشروب “كوكاكولا”، بعدما أعلن عن تغيير طريقة إنتاجه في الولايات المتحدة، وبدء استخدام السكر المستخرج من قصب السكر بدل شراب الذرة عالي الفركتوز في منتجاتها. ويُعرف ترامب باستهلاكه الكبير للمشروبات الغازية الشهيرة، لكن هذا التغيير لن يؤثر على مشروبه هو شخصياً، حيث يفضّل الرئيس الأمريكي “دايت كولا”، والتي ذكرت تقارير أنه يشرب 12 قنينة منها يومياً.

وبينما تستخدم الشركة العملاقة السكروز في أوروبا، يتناول المستهلكون الأمريكيون شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) المُضاف إلى المشروبات الغازية.

وقال ترامب عبر صفحته في موقع “تروث سوشال”: “تحدثتُ إلى كوكاكولا بشأن استخدام السكر الطبيعي المستخرج من قصب السكر في الكولا في الولايات المتحدة، وقد وافقت”.

وأضاف: “أود أن أشكر جميع العاملين في كوكاكولا. سيكون ذلك قراراً صائباً جداً من جانبهم، سترون ذلك. إنه ببساطة الأفضل!”.

وردّت الشركة الأمريكية بإيجاز عبر موقعها الإلكتروني: “نقدّر حماسة الرئيس ترامب لعلامتنا التجارية الشهيرة”. وقالت متحدثة باسم كوكاكولا، التي تتخذ من مدينة أتلانتا مقرا لها، إن الشركة تقدر حماسة الرئيس ترامب، ووعدت بالكشف قريبا عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالتحديثات التي ستطرأ على منتجاتها.

وانتشر استخدام شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) على نطاق واسع في الولايات المتحدة خلال سبعينيات القرن الماضي، بفضل الدعم الحكومي لمزارعي الذرة، والتعريفات الجمركية المرتفعة المفروضة على قصب السكر.

