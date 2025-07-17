تدشين الرحلات السفرية بطريق شريان الشمال بالميناء البري دنقلا

ارشيفية شاركت إدارة المرور السريع في الإحتفالية التي شهدها الميناء البري بمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية بمناسبة تدشين الرحلات السفرية عبر طريق شريان الشمال الرابط بين مدن الولاية والعاصمة القومية.

وبحضور ممثل والي الولاية وقيادات تنفيذية ومجتمعية وفعاليات شعبية وإعلامية قدم الوفد عرضاً لإكتمال المرحلة الأولى من مبنى إدارة المرور السريع بالولاية الشمالية الذي يجسد إهتمام الإدارة العامة للمرور بتحسين بيئة العمل والإسهام في الترقية الحضرية .

وتفيد متايعات المكتب الصحفي للشرطة أن المرور السريع وبالتنسيق مع مرور ولاية الخرطوم قد نشر دورياته على إمتداد الطريق لتوفير الحماية وضمان سلامة مستخدميه.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

