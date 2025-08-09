اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إطلاق سراح المحتجزين السودانيين في مصر بسبب مخالفات قوانين الهجرة والإقامة

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، موافقة السلطات المصرية على إطلاق سراح المحتجزين السودانيين في مصر بسبب مخالفات قوانين الهجرة والإقامة.

الجزيرة – السودان

