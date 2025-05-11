شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد تصميم سلسلة هواتف أيفون 17 المقبلة.. صورة مسربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حساب Majin Bu المهتم بتتبع أخبار أبل على منصة X (تويتر سابقاً) صوراً مسرّبة يُعتقد أنها لتشكيلة هواتف iPhone 17 القادمة، والتي تظهر أربعة نماذج بتصاميم مختلفة من حيث توزيع وعدد الكاميرات، الصورة تُظهر نماذج يُحتمل أن تكون لـ iPhone 17، 17 Plus، 17 Pro، و17 Pro Max أو Ultra، وتلمّح إلى نية أبل إحداث تغييرات جوهرية في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية.

اللافت في الصور هو اتساق التصميم العام لكل الهواتف، حيث تظهر جميعها بلون أبيض وإطار معدني مسطح، بينما تختلف الكاميرات بين عدسة واحدة في أحد النماذج، وعدستين أو ثلاث في الأخرى، ما يشير إلى تنوّع واضح بين الفئات. ويبدو أن أبل ستواصل الاعتماد على منفذ USB-C في جميع الطرازات، مع تركيز كبير على البساطة في التصميم.

ويُعتقد أن هذه التشكيلة تمثل نسخاً تجريبية لأغطية أو نماذج تصنيع أولية، لكنها تمنح نظرة أولى على الشكل المتوقع لهواتف آيفون في 2025، ووفقًا للتسريبات السابقة، من المتوقع أن تركز أبل على تحسين الأداء وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تحديثات متقدمة في الكاميرا وتكنولوجيا العرض.

حتى الآن لم تعلن أبل رسميًا عن أي تفاصيل بخصوص سلسلة iPhone 17، لكن تزايد التسريبات يعطي مؤشراً على اقتراب الكشف الرسمي، ربما في حدث الخريف المعتاد.