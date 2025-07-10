تكنولوجيا: إطلاق عالمي مرتقب لهاتفي Poco F8 Pro وF8 Ultra من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرًا هاتف Redmi K80 Ultra في السوق الصيني، دون وجود مؤشرات واضحة على طرحه عالميًا بنفس الاسم. وبينما قد يصل هذا الجهاز إلى أسواق أخرى لاحقًا تحت اسم Xiaomi 15T Pro، يمكن حاليًا شراؤه من خلال المستوردين الذين يوفّرون النسخة الصينية بنظام HyperOS.

لكن الدلائل المبكرة تشير إلى أن شاومي تستعد لإعادة تقديم سلسلة Redmi K90 في الأسواق العالمية، ولكن تحت علامتها الفرعية Poco. من المتوقع أن يتم الإعلان عن Redmi K90 وRedmi K90 Pro في الصين خلال الخريف، وذلك بعد إطلاق هاتفي Xiaomi 16 وXiaomi 16 Pro.

ووفقًا لموقع XiaomiTime، بدأت شاومي بالفعل في تطوير نسخ عالمية من Redmi K90 تحت اسم Poco F8 Pro وPoco F8 Ultra. ويُتوقع أن يتم طرح الهاتف العادي Poco F8 في وقت لاحق، مع حلول ربيع أو صيف 2026.

تُطور الشركة هاتفي Redmi K90 وPoco F8 Pro تحت الاسم الرمزي “Annibale” والتصنيف الداخلي “P11”، ويحملان الأرقام التعريفية 2510DRK44C و2510DPC44G على التوالي.

في الوقت نفسه، يأتي Poco F8 Ultra وRedmi K90 Pro تحت الاسم الرمزي “Myron” والتصنيف الداخلي “P11U”، مع الأرقام 25102PCBEG و25102RKBEC.

وقد ظهرت مؤخرًا بعض المواصفات الأولية لهاتف Redmi K90 Pro من خلال أحد المسربين الموثوقين، وتم تغطية التفاصيل الكاملة في تقرير منفصل.

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