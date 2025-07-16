شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: لا نواجه تحديات في تمويل الدعاية الانتخابية للمرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن الحزب أطلق حملته الانتخابية من خلال جلسة موسعة للتعرف على المرشحين عن قرب، ووضع خطة للتنسيق المركزي بين الأمانة العامة ومرشحي الحزب، تلاها عدد من الاجتماعات التنظيمية لوضع خطط الدعاية والإشراف عليها ميدانيًا.

وشدد في تصريح لـ"الخليج 365 " على أن الحزب لا يواجه أي مشكلات تتعلق بالتمويل، موضحًا أن الحملة تعتمد على التبرعات الذاتية من أعضاء الحزب والنواب والمرشحين، وهو ما يوفر التمويل اللازم لتنظيم الفعاليات والدعاية الانتخابية دون وجود أعباء، كما يعزز من قدرته على الانتشار والتواصل المباشر مع المواطنين في كافة المحافظات.

وأشار إلى أن الحزب أنشأ غرفة عمليات مركزية، إلى جانب غرف عمليات فرعية في كل محافظة، لمتابعة العملية الانتخابية منذ انطلاقها، وضمان توحيد الرسائل الإعلامية والدعائية بالتنسيق مع مرشحي الحزب، وكذلك توحيد التحرك داخل القائمة الوطنية، بما يعكس صورة جادة ومنظمة تعكس جاهزية الحزب واستعداده للاستحقاق الانتخابي.

وأضاف "أبو هميلة" أن الحزب يتطلع إلى تحقيق نجاح كبير خلال هذه الانتخابات، داعيًا جموع المواطنين، وبخاصة الشباب والمرأة، إلى المشاركة الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع، في مشهد وطني يليق بالدولة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها تحديات جسيمة، ويؤكد أن الشعب المصري على قدر المسؤولية ويؤدي دوره الوطني الواعي.