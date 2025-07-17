وزارة الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على قرى في ثلاث مناطق أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "قواتها سيطرت على بوبيف يار في منطقة دونيتسك على الجبهة الشرقية، وكاميانسكي في منطقة زابوريجيا على الجبهة الجنوبية، وديغتيارنيه في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا".

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