ترامب: منع مساعدات الكوارت عن الولايات التي تقاطع إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب تمويل الكوارث عن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع إسرائيل، وينطبق هذا الشرط على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، من بين نفقات أخرى.

وأشارت وكالة رويتزر في تقرير لها إلى أن إدارة ترامب قالت إن الولايات والمدن لن تتلقى تمويلاً للاستعداد للكوارث الطبيعية إذا اختارت مقاطعة الشركات الإسرائيلية، بحسب بيان للوكالة.

يتعين على الولايات أن تؤكد أنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" لتلقي الأموال من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ، وفقًا لشروط الوكالة للمستفيدين.

وينطبق هذا الشرط على ما لا يقل عن 1.9 مليار دولار تعتمد عليها الولايات لتغطية معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، من بين نفقات أخرى، وفقًا لإشعارات المنح الصادرة عن 11 وكالة راجعتها رويترز.

وهذا هو أحدث مثال على استغلال إدارة ترامب للتمويل الفيدرالي الروتيني لتعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات، وقالت إدارة الطوارئ الفيدرالية في يوليو (تموز) إن الولايات الأميركية سوف تكون مطالبة بإنفاق جزء من أموالها الفيدرالية المخصصة للوقاية من الإرهاب على مساعدة الحكومة في اعتقال المهاجرين، وهي أولوية للإدارة.

يستهدف هذا المطلب الإسرائيلي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS). وقد ازدادت أصوات مؤيدي هذه الحملة صراحةً عام 2023، بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل وغزو إسرائيل لغزة ردًا على ذلك.

وقال المتحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: "ستواصل وزارة الأمن الداخلي تطبيق جميع القوانين والسياسات المناهضة للتمييز، بما في ذلك ما يتعلق بحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والتي تستند صراحة إلى معاداة السامية".

هذا الشرط رمزي إلى حد كبير. ووفقًا لمجلة قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا، فإن 34 ولاية على الأقل لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وقالت هولي هافنجل، مديرة سياسة معاداة السامية في اللجنة اليهودية الأمريكية، إن اللجنة تدعم سياسة إدارة ترامب.

وبموجب أحد إشعارات المنح المنشورة يوم الجمعة، ستطلب إدارة الطوارئ الفيدرالية من المدن الكبرى الموافقة على السياسة الإسرائيلية للحصول على تخفيض قدره 553.5 مليون دولار مخصصة لمنع الإرهاب في المناطق الكثيفة السكان.

من المقرر أن تتلقى مدينة نيويورك 92.2 مليون دولار من البرنامج، وهي أكبر مبلغ تحصل عليه المدينة من بين جميع المستفيدين. وتستند المخصصات إلى تحليل الوكالة لـ"الخطر النسبي للإرهاب"، وفقًا للإشعار.

