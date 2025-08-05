سلطات السعودية أعدمت 16 شخصًا خلال 3 أيام لإدانة معظمهم بتهريب المخدرات

أعلنت ​وزارة الداخلية السعودية​ أنّ "شخصين سعوديَّي الجنسيّة أقدما على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابيّة، تمثّلت في الانضمام إلى أحد التنظيمات الإرهابيّة، إطلاق النّار على رجال الأمن في الدّاخل بقصد القتل، تصنيع المتفجّرات وحيازتها، وتمويل ودعم الأعمال الإرهابيّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "الجهات الأمنيّة تمكّنت من القبض على المذكورَين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهما إلى المحكمة المختصّة. وقد صدر بحقّهما حُكم يقضي بثبوت ما نُسب إليهما وقتلهما تعزيرًا، وأصبح الحُكم نهائيًّا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا"، لافتةً إلى أنّه "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحقّهما اليوم الإثنين في منطقة مكة المكرمة".

وكانت قد ذكرت الوزارة مساء الأحد، أنّه تمّ إعدام صومالي وخمسة إثيوبيّين في منطقة نجران، "لإدانتهم بتهريب الحشيش المخدّر إلى السّعوديّة".

كما لفتت يوم السّبت الماضي، إلى إعدام ثمانية أشخاص، بينهم سبعة أجانب، لإدانتهم بتهريب مخدر الحشيش.

وقد نفّذت السّعوديّة أحكام الإعدام بحقّ 239 شخصًا خلال عام 2025 حتى الآن، بحسب وكالة "فرانس برس".