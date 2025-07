بالصور – براد بيت بإطلالة صادمة في كواليس أحدث أفلامه

عاد المخرج العالميّ ديفيد فينشر للتّعاون مجدّدًا مع النّجم براد بيت في فيلم جديد يُعدّ بمثابة تتمّة لفيلم Once Upon a Time in Hollywood، هذه المرّة من تأليف كوينتن تارانتينو وإخراج فينشر. وقد كشفت منصّة “جاست جيرد” عن الصّور الأولى من كواليس التّصوير، هذا ما أثار موجة من الحماسة بين عشّاق السّينما.

الطّاقم التّمثيلي يضمّ: سكوت كان، إليزابيث ديبيكي، كارلا غوغينو، هولت ماكالاني، جي بي تادينا، كوري فوغيلمانيس.

أما تفاصيل الفيلم:

حتّى الآن، لم يتّمّ الكشف عن تفاصيل الحبكة بشكل رسميّ، لكنّ المعلومات المتوفّرة تشير إلى أنّ القصّة تواصل استكشاف شخصيّة “كليف بوث” — وقد تتناول ماضيه الغامض، بما في ذلك الحادثة الّتي يُشاع أنّه أطلق فيها النّار على زوجته، إضافة إلى حياته كمنفذ مشاهد خطرة قبل أن تتعثّر مسيرته.

نال براد بيت جائزة الأوسكار عن أدائه دور “كليف بوث” في Once Upon a Time in Hollywood، ولاقى الفيلم استحسانًا واسعًا. عودته إلى هذا الدّور محطّ أنظار الجمهور والنّقّاد على حدٍّ سواء.

ورغم الانتقادات الّتي طالت تسريحة الشّعر المستعار الّتي ظهر بها في الصّور الجديدة، يرى بعضهم أنّ الهدف منها هو إظهار “بوث” كرجل خرج على زمنه، يحاول التّأقلم مع تغيّرات السّبعينات. تسريحة الشّعر والشّاربين مستوحاة بدقّة من طراز أواخر السّبعينات، وتحديدًا عام ١٩٧٧، وهو العام الّذي تدور فيه أحداث الفيلم الجديد مغامرات كليف بوث.

إرتداء الشّخصيّة الملابس نفسها الّتي كان يرتديها قبل عشر سنوات يُعدّ لمحة ذكيّة ساخرة تعكس الفجوة الزّمنية بين الفيلم الأوّل الّذي مُثِّلَ عام ١٩٦٩، والفيلم الجديد.

من المقرّر أن ينتهي تصوير الفيلم في يناير ٢٠٢٦. ولم يتّضح بعد ما إذا كان سيُعرض في دور السّينما، خاصّة أنّه من إنتاج منصّة نتفليكس، لكن من المتوقّع أن يحظى بمشاهدة واسعة كما حدث مع فيلم The Killer.