هدى المفتي وأحمد مالك معًا مجدّدًا… فما الّذي يجمعهما هذه المرّة؟

تستعدّ الممثّلة المصرّية هدى المفتي لخوض أكثر من مشروع فنّيّ جديد من المقرّر الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.
وقد انضمّت المفتي رسميًّا إلى فريق عمل المسلسل الجديد “سوا سوا” الّذي يلعب بطولته الممثّل أحمد مالك والمقرّر عرضه في الموسم الرّمضانيّ لعام ٢٠٢٦، إذ تمثّل فيه البطولة النّسائيّة.
وكانت هدى المفتي، قد شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “٨٠ باكو” من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس وشاركها البطولة كلّ من انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، ومحمّد لطفي.
في السّينما، تواصل “المفتي”، حاليًّا تصوير فيلم “بنات فاتن” إلى جانب الممثّلة يسرا وهو من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمّد نادر.
أمّا أحمد مالك، فقد حقّق في رمضان الماضي نجاحًا لافتًا من خلال مسلسل “ولاد الشّمس”.
نذكر أن أحمد مالك وهدى المفتي سبق واجتمعا في سلسلة اعمال منها “مطعم الحبايب”، “بيمبو”. فيلم “رأس السنة” وغيرها من الأعمال.
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