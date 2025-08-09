ثنائيّة الحلم تقترب من التّحقّق: توبا بويوكستون وخالد أرغنتش معًا من جديد ونجم “الطائر الرفراف” ثالثهما

يبدو أنّ الموسم الدّراميّ المقبل سيحمل مفاجآت من العيار الثّقيل، مع تكاثر الأخبار حول دخول النّجمة التّركيّة توبا بويوكستون في مفاوضات جدّيّة للانضمام إلى بطولة المسلسل الجديد “إذا خسر الملك” الّذي تنتجه شركة OGM Pictures.

وفي حال تمّ التّوصّل إلى اتّفاق رسميّ، ستكون هذه المشاركة بمثابة عودة ناريّة لثنائيّة توبا بويوكستون وخالد أرغنتش، اللذين سبق أن اجتمعا في ثلاثة مشاريع فنّيّة سابقة، شكّلت كلّ منها محطّ اهتمام واسع من الجمهور والنّقّاد:

فيلم “أبي وابني” عام ٢٠٠٥

فيلم “إسطنبول الحمراء” عام ٢٠١٧

مسلسل “وكأنّه لا يوجد غد” في العام الماضي.

هذا العمل المنتظر سيحمل طابعًا خاصًّا، ليس فقط بسبب عودة التّعاون بين خالد وتوبا، بل لأنّه يُعد أيضًا أوّل مسلسل تلفزيونيّ يجمع بين خالد أرغنتش والنّجم القدير شيتين تيكيندور (نجم الطائر الرفراف)، في إعداد فنّيّ يبشّر بمستوى أداء عالٍ وتجربة دراميّة استثنائيّة.

شركة OGM Pictures، المعروفة بأعمالها النّاجحة مثل شقّة الأبرياء والغرفة الحمراء، تعمل بكلّ طاقتها لإطلاق المسلسل بقوّة في الموسم الجديد، وتسعى لاستقطاب ألمع الأسماء في محاولة لصياغة عمل يتصدّر السّباق الدّراميّ.

حتّى الآن، لم يصدر تأكيد رسميّ من توبا بويوكستون، إلّا أنّ مصادر مقرّبة من الإنتاج أكّدت أنّ المفاوضات في مراحلها المتقدّمة، وأنّ الحسم بات قريبًا جدًّا.

فهل نشهد قريبًا واحدة من أقوى الثّنائيّات على الشّاشة؟

الجمهور يترقّب، والعدّ التّنازلي بدأ!