فضيحة تهزّ نجم الدراما التركيّة… هل خان بيرك أوكتاي زوجته مع زميلته؟

تعرّض الممثّل التّركيّ الشّهير بيرك أوكتاي لعاصفة من الاتّهامات والشّائعات الّتي طالت حياته الشّخصيّة والمهنيّة، وذلك عقب انتشار أنباء تزعم خيانته لزوجته الممثّلة يلدز تشاغري أتيكسوي الّتي ارتبط بها رسميًّا عام ٢٠٢٢ وأنجب منها ابنتهما الوحيدة.

وبحسب ما تمّ تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وفي عدد من وسائل الإعلام التّركيّة، فإن أوكتاي يُزعَم أنّه دخل في علاقة عاطفيّة مع زميلته الممثّلة غولسيم علي الّتي شاركها بطولة مسلسل رقميّ بعنوان “أرض الحصاد” (Harman Yeri). ووفقًا لمصادر من داخل موقع التّصوير، فقد شوهد الثّنائي متقاربًا وهذا ما عزّز من هذه الشّكوك وأشعل التّكهّنات حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس.

في خضمّ هذه العاصفة الإعلاميّة، خرج فريق الدّفاع القانونيّ عن أوكتاي على صمته، وأصدر بيانًا رسميًّا يصف فيه ما يتعرّض له موكّله بأنّه “حملة منظّمة وممنهجة لتشويه السّمعة”. وأضاف البيان أنّ “جميع الادّعاءات المتداولة لا تستند إلى أيّة أدلّة موثوقٌ بها، وأنّ الفريق القانونيّ يتابع الموقف عن كثب، ويستعدّ لاتّخاذ الإجراءات اللازمة كافّة لحماية الحقوق القانونيّة لموكّله”.

في المقابل، سعى أوكتاي إلى التّخفيف من حدّة هذه الأخبار، ونشر عبر حسابه الرّسمي صورة عائليّة تجمعه بزوجته وابنته، وأرفقها بتعليق عاطفيّ جاء فيه: “بفضل الله، عائلتي هي سبب سعادتي”.

وتبقى الحقيقة حتّى الآن طيّ الكتمان، وسط صمت نسبيّ من الأطراف الأخرى، في حين يتابع الجمهور والمراقبون تطوّرات القضيّة عن كثب، مترقّبين ما ستؤول إليه هذه الأزمة الّتي تهزّ الوسط الفنّيّ التّركي.

نذكر أن بيرك أوكتاب اشتهر من مسلسل “التفاح الحرام”، “القليل من ضوء النهار”، “زواج مصلحة”، “المحارب” وسبق له تزوج من مرفي شاربجي أوغلو في عام ٢٠١٦.

أما يلديز فقد شاركت بيرك بطولة مسلسل “المحارب” في الموسم الأول والثاني، حيث قدمت شخصية حبيبته وخطيبته الأستاذة الجامعية التي قتلتها العصابات الارهابية.