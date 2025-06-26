مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11068.27 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (94.29) نقطة، ليقفل عند مستوى (11068.27) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (5.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (311) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (206) شركات ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (40) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أديس، وجبسكو، والزامل للصناعة، وسينومي ريتيل، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إس إم سي للرعاية الصحية، ومتطورة، وتالكو، واليمامة للحديد، والسعودي الألماني الصحية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.97%) و(3.31%).

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والكيميائية، والباحة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، أما أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وإس إم سي للرعاية الصحية، وطيران ناس، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (215.80) نقطة ليقفل عند مستوى (27053.10) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (23) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط