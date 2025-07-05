شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغولالجمعة، 04 يوليو 2025 08:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 4-7-2025 بالبنك المركزي المصري 49.38 جنيه للشراء و49.51 جنيه للبيع، وذلك بنهاية التعاملات الرسيمة المسجلة بالبنوك.
ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين فى الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.
وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصري إلى 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 49.3 جنيه للشراء و49.4 جنيه للبيع.وفيما يلي سعر الدولار اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع.
49.31 جنيه للشراء.
49.41 جنيه للبيع
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
49.3 جنيه للشراء.
49.4 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز