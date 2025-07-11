شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع مدينة مصر للإسكان وCIB والمصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن حجم أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، إذ تراجع رصيد شهادات إيداع: مدينة مصر للإسكان والتعمير إلى 533.807 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات إلى 255.351 مليون شهادة، والبنك التجاري الدولي-مصر إلى 151.527 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع: مجموعة أي أف جي القابضة عند 380.032 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 237.749 مليون شهادة.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.6 ألف عملية لعدد 212 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.33% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.6%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 23.54% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.45%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.1 مليون جنيه، 21.8 مليون جنيه، 87.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 107.3 مليون جنيه، 175.8 ألف جنيه، 15.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 15033 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2106 نقطة.