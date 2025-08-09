سعر عملة LINK يعود لمستوى 20 دولار وقفزة بنسبة 868% في نشاط الحيتان

ارتفع سعر العملة الرقمية LINK لأربعة أيام متتالية منذ 5 أغسطس، ليستعيد سعر العملة مستوى 20 دولار بعد صعود من أدنى مستوى عند 15.43 دولار في 3 أغسطس إلى 21.46 دولار صباح اليوم السبت.

حتى وقت النشر، سجلت العملة ارتفاعا يومي بنسبة 8.25% إلى 21.04 دولار، وبنسبة 32% على مدار الأسبوع.

تظهر بيانات “IntoTheBlock” قفزة بنسبة 868% في حجم المعاملات الكبيرة إلى 60.76 مليون LINK (1.21 مليار دولار) خلال 24 ساعة، ما يعكس نشاط مكثف للحيتان.

ووفقا لـ “Santiment”، ارتفع عدد محافظ الحيتان والقروش التي تحتفظ بين 100,000 ومليون LINK بمقدار 27 محفظة منذ بداية أغسطس (+4.2%)، مع زيادة حيازاتها بنسبة 0.67% من إجمالي العرض.

من الناحية الفنية، يستهدف سعر العملة الآن مستويات المقاومة عند 26 و30 دولار.

على صعيد التطوير، أعلنت “Chainlink” عن إطلاق “Chainlink Reserve”، وهي ترقية تهدف إلى إنشاء احتياطي استراتيجي على الشبكة من عملة LINK لدعم نمو الشبكة على المدى الطويل، عبر تجميع العملات من الإيرادات خارج الشبكة والمؤسسات التي تعتمد معيار “Chainlink”.

وقد تجاوزت قيمة الاحتياطي بالفعل مليون دولار، مع توقع زيادتها تدريجيا في الأشهر المقبلة.

