محافظ حضرموت يعود إلى المكلا

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم السبت، إلى مدينة المكلا عبر منفذ الوديعة البري بعد غياب دام نحو ثلاثة أشهر في السعودية. وتأتي عودته وسط أوضاع إدارية وخدمية متدهورة وتوترات سياسية تشهدها المحافظة.

