انت الان تتابع في عصب الاتصالات بمصر.. إصابة 14 شخصًا في حريق بأهم مركز اتصالات بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

قالت وزارة الصحة المصرية إن 14 شخصًا أصيبوا جراء الحريق الذي نشب اليوم الإثنين في مبنى سنترال رمسيس بوسط العاصمة المصرية.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، ذكرت الوزارة في بيان أن 17 سيارة إسعاف توجهت إلى مكان الحادث، مضيفة أنه "وفقًا للإحصائية المبدئية، أسفر الحادث عن إصابة 14 مواطنًا تم نقلهم إلى مستشفى القبطي بشارع رمسيس لتلقي العلاج".

فيما أفادت صحيفة "المصري اليوم" على موقعها، بتجدُّد حريق مبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 21 حالة اختناق وحروق متنوعة، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى اللحظة، وفقًا لمصادر أمنية وطبية.

ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني قوله إن "رجال الحماية المدنية نجحوا في منع امتداد الحريق إلى مبنى السنترال بالكامل، وكذلك منع امتداد الحريق إلى أسطح العقارات المجاورة".

وأضاف أنه "تجري حاليًا عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى".

وأشار إلى أن الفحص المبدئي "أظهر أن الحريق يُرجّح أن يكون ناجمًا عن ماس كهربائي"، فيما يقوم خبراء المعمل الجنائي برفع آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وكانت محافظة القاهرة قد قالت في وقت سابق إن "غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة بالمحافظة قد تلقّيا بلاغًا يفيد بنشوب الحريق بالدور السابع بمبنى سنترال رمسيس المكوّن من 10 أدوار".

وأضافت أنه "على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق إلى موقع الحادث، وتم فصل الغاز والكهرباء، وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى".

وفي تعليقه على الحريق، قال الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، إن حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية وقوعه.