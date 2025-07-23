انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025 في جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس الأول منافسات بطولة العالم للبلياردو 2025، التي تستضيفها مدينة جدة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 128 لاعبا من نخبة نجوم اللعبة حول العالم يمثلون أكثر من 40 دولة، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 26 يوليو 2025 في «الصالات الخضراء»، بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وتحت إشراف وزارة الرياضة

وشهد اليوم الافتتاحي انطلاق الجولة الأولى من المنافسات، بمجموع 32 مواجهة بنظام 9 أشواط، ويتأهل من خلالها 64 لاعبا إلى المرحلة الثانية التي تلعب بنظام خروج المغلوب، على أن تقام جميع مبارياتها بنظام 11 شوطا.

وتزامنا مع استضافة بطولة العالم للبلياردو، تنطلق «بطولة السعودية للناشئين»، بمشاركة 16 لاعبا، من بينهم 8 لاعبين سعوديين هم: عبدالعزيز الأسود، وإبراهيم الأسود، وإبراهيم خزندار، ويوسف بخاري، وعبدالله القباني، وزياد القباني، وحسن آل صالح، وباسل حميدة، واختيارهم للمشاركة من قبل الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ بهدف دعم وتطوير المواهب الناشئة، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم.

وتأتي استضافة هذا الحدث ضمن جهود وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ لتعزيز حضور المملكة على الساحة الرياضية العالمية، لاسيما في الرياضات النوعية، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع الرياضي، وتوسيع أثره الاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن هذه النسخة تعد من أبرز بطولات اللعبة عالميا، وستشهد إقامة 233 مباراة تنقل عبر بث مباشر محلي ودولي، بما يتيح لعشاق البلياردو في مختلف القارات متابعة مواجهات البطولة لحظة بلحظة، ويُشارك الكوادر السعودية في التحكيم، تأكيدا على الكفاءة الوطنية في إدارة المنافسات وفق أعلى المعايير الدولية.