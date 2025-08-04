أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ ممثل الملك في جزر كوك بذكرى يوم الدستور لبلاده

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:26 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لمعالي السير توم مارسترز ممثل الملك في جزر كوك، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لمعاليه، ولحكومة وشعب جزر كوك الصديق اطراد التقدم والازدهار.





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