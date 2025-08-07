متى موعد صرف دعم سكني لشهر أغسطس 2025؟ تفاصيل الفئات المستحقة وشروط الأهلية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم وزارة الإسكان والبلديات داخل السعودية مجموعة من البرامج الداعمة التي تساعد المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية الخاصة بهم، وقد ورد العديد من التساؤلات للتعرف على موعد صرف دعم سكني لشهر أغسطس 2025، حيث إن هناك الكثير من الأنباء التي يتم تداولها حول تبكير موعد الصرف، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

موعد صرف دعم سكني لشهر أغسطس 2025

وفقًا للأجندة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في السعودية عن موعد صرف دعم السكني أن موعد الصرف ثابت وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي، وقد أعلنت أن موعد الصرف لدفعة شهر أغسطس 2025 يتم صرفها في الموعد المحدد يوم الأحد الموافق 24 من أغسطس ولا يوجد نية للتبكير، وهذا يُشير إلى أن المتبقي على موعد الصرف 25 يوم بالتحديد.

لا يتم تغيير موعد الصرف إلا في حالة توافق يوم الصرف مع عطلة رسمية داخل الدولة ويتم تبكير أو تأخير الموعد ليوم واحد فقط ويتم الإعلان من قبل الوزارة عن هذا التعديل حتى يتعرف جميع المستفيدين على الموعد المحدد.

الاستعلام عن دعم سكني لشهر أغسطس 2025

يوجد مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تساعد المستفيدين من الاستعلام عن الدعم السكني الخاص بهم ونحن سوف نوضح لكم هذه الخطوات فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي منصة سكني “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة. من الصفحة الرئيسية حدد الاستعلام عن حالة طلب. يطلب إدخال البيانات المطلوبة ( رقم الهوية – كلمة المرور). انقر على زر الاستعلام. سوف تظهر حالة الطلب بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على الدعم السكني

حتى يتمكن الشخص من التقديم على الدعم السكني ويتم الموافقة على الطلب يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها الوزارة، ونحن سوف نتعرف على هذه الشروط من خلال النقاط التالية:

يشترط ان يكون من حاملي الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

عدم امتلاك سكن لمدة 5 سنوات.

عمر المتقدم لا يقل عن 25 عامًا.

يجب أن يكون المتقدم من الأسر ذات الدخل المحدود.

ينبغي أن لا يكون استفاد من الدعم سابقًا.

أنواع الدعم السكني

يُعد برنامج الدعم السكني واحدة من المبادرات الحيوية التي يتم تقدمها وزارة الإسكان بالتعاون من صندوق التنمية العقارية وهذا الدعم له عدد من الأنواع التي يتم تقديمها للمواطنين ومساعدتها وهي:

الحصول على وحدات سكنية جاهزة.

تقديم أراضي سكنية مجانية.

تأجير المسكن.

الحصول على تمويل العقاري المدعوم.

موعد صرف دعم سكني لشهر أغسطس 2025 من الأخبار التي يتم البحث عنها من قبل المستفيدين من الدعم السكني حيث إن من خلال التعرف هذا الموعد يتم التعرف على الموعد الذي يتم توفير الدعم في القنوات التي أطلقتها الوزارة.