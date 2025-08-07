عاجل: أمانة الرياض تعلن رسمياً إيقاف استخدام الكلادينج في الواجهات الخارجية لهذا السبب.. والغرامات بانتظار المخالفين

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن إيقاف استخدام ألواح الكلادينج في تكسية الواجهات الخارجية للمباني الجديدة بعد سلسلة من الملاحظات حول تأثير هذه المادة على المشهد البصري العام، ومدى توافقها مع الهوية العمرانية للمدينة.

إيقاف استخدام الكلادينج في الواجهات الخارجية لهذا السبب

وفقاً للتعميم الصادر، فإن القرار يسري على جميع المشاريع التي لم تُنفّذ بعد أو التي ما زالت قيد الإنشاء، مع التأكيد على أن العقارات التي تُخالف هذا التوجيه ستكون عُرضة لغرامات مالية وإجراءات تنظيمية.

الجدير بالذكر أن الكلادينج كان قد انتشر في السنوات الأخيرة في كثير من الواجهات السكنية والتجارية، لسهولة تركيبه وتكلفته المقبولة، غير أن ذلك لم يشفع له أمام توجهات تحسين جودة الحياة ومظهر المدينة الحضاري.

قرار أمانة الرياض قد يكون بداية لسلسلة خطوات تهدف إلى إعادة الاعتبار للهوية المعمارية في العاصمة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع الإنسان وجودة حياته في صميم اهتماماتها.