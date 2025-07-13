شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة مراسم قرعة دورى محترفي كرة اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تجرى ظهر اليوم، الأحد، إعادة مراسم قرعة دورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2025 -2026، بمقر الاتحاد بمجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

واشترط مسئولو اتحاد كرة اليد إرسال تفويض رسمي من الأندية لحضور المندوب إعادة قرعة دوري المحترفين للرجال والمرتبط للموسم الجديد.

وتقرر إعادة إجراء قرعة دوري المحترفين لكرة اليد للموسم الجديد بناءً على توصيات الإسباني باسكوال المدير الفني للمنتخب، حيث إن القرعة الأولى أجريت بنظام إقامة جولتين كل أسبوع يومى الخميس والجمعة، إلا أن باسكوال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني طلب إقامة جولة واحدة كل أسبوع، من أجل إقامة تجمع أسبوعي للفراعنة.

ويعد باسكوال واحدا من أهم مدربي العالم في كرة اليد، وسبق له تولي تدريب برشلونة لمدة 12 عامًا وتوج معهم بالعديد من البطولات أبرزها الدوري الإسباني 11 مرة، وكأس ملك إسبانيا 10 مرات، دوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس العالم للأندية 5 مرات.