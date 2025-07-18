شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجس نبض مصطفى محمد للعودة لصفوف الفريق فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ نادي الزمالك تحركاته الأولية لاستطلاع موقف المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، بشأن إمكانية العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي إدارة القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

مصادر داخل الزمالك أكدت أن إدارة النادي فتحت قنوات اتصال غير مباشرة مع اللاعب لجس نبضه حول فكرة العودة، في الوقت الذي لا تزال فيه عقبة رئيسية تقف أمام إتمام الصفقة، تتمثل في استمرار ارتباط مصطفى بعقد رسمي مع نانت، إلى جانب راتبه السنوي المرتفع، والذي قد يُشكل عبئًا ماليًا على خزينة النادي.

من جانب آخر، ينافس ناديا الأهلي وبيراميدز على ضم اللاعب، حيث أن الأهلي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مصطفى محمد لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي اقترب من مغادرة القلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالي.

أما نادي بيراميدز، فقد دخل هو الآخر على خط المفاوضات، مستهدفًا تدعيم خط الهجوم، في ظل اقتراب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي من الرحيل، ما يفتح الباب أمام ضم مهاجم مميز بحجم مصطفى محمد، صاحب الخبرات المحلية والدولية.

اللاعب من جانبه لم يُبدِ حتى الآن موقفًا نهائيًا، في ظل ارتباطه بعقد مع نانت، وتفضيله الاستمرار في أوروبا، وبحثه باستمرار عن عرض مناسب، لكن بعض المقربين منه أشاروا إلى أنه لا يمانع في العودة إلى مصر حال توافر عرض جاد ومناسب على الصعيدين الفني والمالي.

وتترقب الجماهير المصرية مستقبل اللاعب خلال الأيام المقبلة، في ظل الصراع المحتدم بين كبار الدوري المصري على ضمه.