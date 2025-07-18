شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يفضل عرض بيراميدز على الأهلى بسبب جماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، أن اللاعب يُفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز في حال قرر العودة إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن مصطفى محمد يُقدر علاقته القوية بجماهير الزمالك، ناديه السابق، ولا يرغب في خسارة حب واحترام الجماهير البيضاء له، وهو ما يجعله رافضًا لفكرة الانتقال إلى الأهلي رغم قوة العرض المُقدم من النادي الأحمر.

وأشار إلى أن العرض المالي المقدم من بيراميدز مغرٍ للغاية، ويُعد من العوامل الأساسية التي تدفع اللاعب للتفكير الجاد في خوض تجربة جديدة داخل مصر مع الفريق السماوي، خاصة مع رغبته في الحفاظ على صورته الإيجابية أمام جمهور الزمالك.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التكهنات حول مستقبل اللاعب، مع وجود اهتمام من أكثر من نادٍ داخل وخارج مصر بضم مصطفى محمد، الذي لا يزال مرتبطًا بعقد مع نانت، وسط أحاديث عن إمكانية رحيله في حال توصله لاتفاق مناسب.

وأكد المصدر أن بيراميدز هو الأقرب حتى الآن إذا حسم اللاعب قراره بالعودة، لكن الموقف النهائي لا يزال معلقًا، في ظل استمرار رغبة مصطفى في خوض تجربة أوروبية إضافية قبل التفكير في العودة للدوري المصري.

بيراميدز والأهلي يتنافسان على ضم مصطفى محمد.. والحزم السعودي يفاوض ماييلي

ويتواجد وكيل أعمال مصطفى محمد حاليًا فى القاهرة للتفاوض بشأن العروض المقدمة للاعب، وعلى رأسها عرضان من الأهلى وبيراميدز، مع ترقب موقف اللاعب من العودة للدورى المصرى من جديد.

ويأتى تحرك بيراميدز تحسبًا لاحتمالية رحيل مهاجمه الكونغولى فيستون ماييلى، الذى تلقى عرضًا رسميًا من نادى الحزم السعودى، وسط ترحيب مبدئى من اللاعب بخوض تجربة احترافية جديدة فى دورى روشن السعودى.