شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو بانزا ومحمد عواد يظهران فى تشكيل الزمالك فى لقاء رع الودي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية رع، المقرر لها بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى .. محمد عواد

خط الدفاع ..محمود بنتايج ، محمود حمدي " الونش" ، صلاح مصدق ، عمر جابر.

خط الوسط .. محمد شحاتة ، عبد الله السعيد ، أحمد عبد الرحيم "إيشو" ، ناصر ماهر.

الهجوم .. شيكو بانزا ، ناصر منسي.

وكان نادي الزمالك بدأ تحركاته الأولية لاستطلاع موقف المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نانت الفرنسي، بشأن إمكانية العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل سعي إدارة القلعة البيضاء لتدعيم خط الهجوم استعدادًا للموسم الجديد.

مصادر داخل الزمالك أكدت أن إدارة النادي فتحت قنوات اتصال غير مباشرة مع اللاعب لجس نبضه حول فكرة العودة، في الوقت الذي لا تزال فيه عقبة رئيسية تقف أمام إتمام الصفقة، تتمثل في استمرار ارتباط مصطفى بعقد رسمي مع نانت، إلى جانب راتبه السنوي المرتفع، والذي قد يُشكل عبئًا ماليًا على خزينة النادي.

من جانب آخر، ينافس ناديا الأهلي وبيراميدز على ضم اللاعب، حيث أن الأهلي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع مصطفى محمد لتعويض الرحيل المنتظر للمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي اقترب من مغادرة القلعة الحمراء خلال الميركاتو الحالي.

أما نادي بيراميدز، فقد دخل هو الآخر على خط المفاوضات، مستهدفًا تدعيم خط الهجوم، في ظل اقتراب المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي من الرحيل، ما يفتح الباب أمام ضم مهاجم مميز بحجم مصطفى محمد، صاحب الخبرات المحلية والدولية.

اللاعب من جانبه لم يُبدِ حتى الآن موقفًا نهائيًا، في ظل ارتباطه بعقد مع نانت، وتفضيله الاستمرار في أوروبا، وبحثه باستمرار عن عرض مناسب، لكن بعض المقربين منه أشاروا إلى أنه لا يمانع في العودة إلى مصر حال توافر عرض جاد ومناسب على الصعيدين الفني والمالي.

وتترقب الجماهير المصرية مستقبل اللاعب خلال الأيام المقبلة، في ظل الصراع المحتدم بين كبار الدوري المصري على ضمه.