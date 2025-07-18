شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الهدف يستضيف ودية منتخب الشباب الثانية مع الكويت بدلا من الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه ، على إقامة مباراة الكويت الودية الثانية المقرر لها الأحد المقبل على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بدلا من الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي كما كان مقررا.

وخاض منتخب الشباب المباراة الودية الأولي من الكويت أمس الخميس على ملعب مركز المنتخبات الوطنية ونجح في الفوز 3-2.

وحظيت المباراة بمتابعة عدد كبير من مدربي المنتخبات الوطنية وأندية الدوري المصري الممتاز لمتابعة اللاعبين عن قرب وعلي رأسهم خوسيه ريبييرو المدير الفني للأهلي ومحمد يوسف المدير الرياضي.

ونجح منتخب مصر تحت 20 سنة في تحقيق الفوز على منتخب الكويت الأولمبي (3 – 2) في المواجهة التي شهدها ملعب مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر وأدارها الحكم الدولي حمادة القلاوي.

أحرز أهداف منتخب مصر محمد عبد الله وأحمد وحيد ومحمد هيثم في الدقائق 47 و49 و57 ’ فيما سجل الثنائي ناصر خضر وياسر مطر هدفي منتخب الكويت في الدقيقتين 73 و82.

صنع منتخب الكويت عدة فرصا في الشوط الأول عبر الثنائي عبد الرحمن الرشيدي ويوسف ماجد لكن أخطر المحاولات جاءت في الدقيقة 42 عندما أطلق عمر مطر قذيفة ردتها عارضة الحارس أحمد وهب.

وكان منتخب مصر على وشك أن ينهي هذا الشوط متقدماً لكن قائده أحمد خالد "كاباكا" أهدر ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم حمادة القلاوي بسبب لمسة يد المدافع ناصر خضر ونجح الحارس حسين كنكوني في التصدي لها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

في الشوط الثاني، تغير مسار المباراة وفرض منتخب مصر تفوقاً واضحاً وتقدم بهدف أول عبر محمد عبد الله مستغلاً خطأ دفاعي في الدقيقة 47 ’ ثم أضاف أحمد وحيد الهدف الثاني في الدقيقة 49 من تسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء وعمق محمد هيثم الفارق بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 57.

ورغم الثلاثية المبكرة عاد منتخب الكويت الأولمبي للمباراة وتمكن من تسجيل الهدف الأول بضربة رأس عبر مدافعه ناصر خضر في الدقيقة 73 ’ ثم قلص ياسر مطر الفارق لهدف واحد عندما أحرز الهدف الثاني في الدقيقة 82 من تسديدة زاحفة أخطأت الحارس البديل محمد منشاوي.