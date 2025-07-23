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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه لأهم الأخبار الرياضية على الساحة.

29 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمعسكر برج العرب بالإسكندرية

أعلن النادي الإسماعيلى عن قائمة الفريق التي تدخل معسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد 2025 - 2026 الذي ينطلق في 8 أغسطس القادم.

سيراميكا يعلن التعاقد مع عمرو السولية: الرابونا في حضرة الفرسان

أعلن نادى سيراميكا التعاقد مع عمرو السولية لاعب وسط النادى الاهلى، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع المارد الأحمر، لتدعيم خط وسطه في الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يتفق مع كوكا على التوقيع لمدة موسمين.. واللاعب يرحب بالعودة

تواصل محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي مع أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق السابق ولوهافر القرنسي، من أجل تدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد ، بعد الاتفاق على بيع وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة معالى.. وأول رد من اللاعب

يستعد مسئولو نادى الزمالك لإعلان عن صفقة انضمام عبد الحميد معالى لاعب فريق اتحاد طنجة المغربى، والذى تم الاتفاق معه على الانتقال للفريق الأبيض، خلال الميركاتو الصيفى.

عبد الرحمن طلبة يتأهل إلى ثمن نهائى بطولة العالم للسلاح بجورجيا

تأهل عبد الرحمن طلبة لاعب المنتخب الوطنى للسلاح إلى ثمن نهائى بطولة العالم المقامة فى جورجيا بعد الفوز على بطل تشيلى 15-14 فى منافسات الشيش.

الأهلي يترقب انتعاش خزينته بـ 5.5 مليون دولار خلال ساعات

يترقب مسئولو النادي الأهلي انتعاش خزينة النادي بمبلغ 5.5 مليون دولار هي قيمة القسط الأول من صفقة انتقال الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حسام حسن يُفاضل بين مواجهة الكاميرون أو نيجيريا وديا استعدادا لأمم أفريقيا

يفاضل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، بين مواجهة الكاميرون أو نيجيريا وديا استعدادا لخوض منافسات أمم أفريقيا بالمغرب ديسمبر المقبل.