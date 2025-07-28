شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: عقوبة الهجوم على اتحاد الكرة الإيقاف وغرامة 40 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بندا فى اللائحة الجديدة يتضمن توقيع عقوبة الايقاف مباراة واحدة وغرامة 40 ألف جنيه فى حالة الإساء لاتحاد الكرة ولجانه أو رابطة الأندية عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو المواقع الإلكترونية أو المؤتمرات الصحفية عقب المباريات أو أى وسيلة أخرى، مع مضاعفة العقوبة فى حالة التكرار إلى الايقاف 3 مباريات وغرامة 80 ألف جنيه.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبة "سب الدين" فى لائحة الموسم الجديد 2025 - 2026، وتضمنت أنه فى حالة التلفظ بعبارات بذيئة تخص الدين أو اللون أو العرق تتم معاقبة الشخص بالمنع من مرافقة الفريق 5 مباريات، حال كونه مسئولا بالجهاز الفنى أو الإدارى، وفى حال كونه لاعباً يتم معقابته بالإيقاف 5 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وشهدت لائحة المخالفات والعقوبات التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدداً من القرارات، منها توقيع غرامة مالية 200 ألف جنيه عقوبة على إخفاء أو سحب الكرات أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت بشكل متكرر.

كما تضمنت اللائحة غرامة مالية 200 ألف جنيه على رمي الكرات داخل الملعب بهدف تعطيل اللعب أو إفساد هجمة.

وشهدت لائحة المخالفات والعقوبات التى أقرتها رابطة الأندية المحترفة عدد من القرارات منها الإيقاف سنة لأي لاعب أو مسئول بالفريق يعتدي على الحكم ويتسبب فى إصابته إصابات خطيرة تمنع الحكم من استكمال المباراة.

كما سيتم إيقاف اللاعب أو المسئول 15 مباراة حال الاعتداء على الحكم ولم يتسبب هذا الاعتداء على منع الحكم من استكمال المباراة.

وأُجريت أمس مراسم سحب قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2025-2026، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة السادس من أكتوبر بحضور كل من المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وأعضاء المكتب التنفيذي للرابطة ورؤساء ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة .

من جانبه، رحب النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، بالحضور موجها الشكر للمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم علي التنسيق المستمر بينهما قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يشهد تحديات وارتباطات مهمة للمنتخب الوطني الأول.

وأضاف دياب أن التعديلات التي طرأت على لائحة المسابقة جاءت بعد دراسة متأنية لمقترحات الأندية التي تقدمت بها خلال المهلة المحددة لذلك.

وأردف دياب أنه حرصا على مبدأ الشفافية، فقد تم نشر لائحة الدوري العام، وكأس عاصمة مصر، ولوائح العقوبات الجديدة على الموقع الرسمي للرابطة، كما تم تسليم نسخ منها لجميع الأندية قبل فترة كافية.

واختتم دياب حديثه بأنه ستكون هناك قرعتان هذا الموسم، وذلك لتفادي أي لبس حدث في الموسم الماضي، بالرغم من أن القرعة كانت مخصصة للموسم بالكامل، هذا الإجراء يأتي حرصًا منا على تقديم نسخة أكثر تنظيمًا ووضوحًا للمسابقة."

وبدوره، كشف طه عزت مدير المسابقات برابطة الأندية أن الدوري المصري سينطلق يوم 8 أغسطس المقبل وستقام 5 جولات قبل توقف المسابقة بسبب معسكر المنتخب الوطني الأول لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم .

وأكد عزت أن الدوري سينتهي قبل نهاية مايو 2026 لمنح الفرصة للمنتخب الوطني للاستعداد بشكل مميز لنهائيات كأس العالم 2026 حال تأكد الصعود إن شاء الله .

وتقدم عزت بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة علي التنسيق لعقد اجتماع مع الاتحاد الأفريقي قبل وضع جدول الدوري منعا لأي تضارب في الموسم الجديد.