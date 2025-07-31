شكرا لقرائتكم خبر عن علي الفيل: أنا زملكاوي ومستعد للعب في الأهلي والكلام عن التفويت غير منطقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد على الفيل لاعب مودرن سبورت الحالي وطلائع الجيش وحرس الحدود السابق، أن تجربة مودرن سبورت هي أهم تجربة في مشواره الكروي، حيث نجح في تحقيق المركز الرابع وتأهل مع الفريق للعب في كأس الكونفدرالية، مشددًا على أنه نجح في تحقيق المركز الرابع أيضًا مع طلائع الجيش وتوج معه بكأس السوبر المصري على حساب الأهلي.

وتابع «الفيل» في تصريحات لأحمد المصري عبر برنامج نجوم دوري والمذاع عبر إذاعة أون سبورت إف إم: حاجة كبيرة جدًا إنك تفوز ببطولة مع فريق غير الأهلي والزمالك والاكبر لما تكون البطولة على حساب أحدهما ، مُتابعاً: بدأت مع حرس الحدود ثم طلائع الجيش، ومودرن سبورت هي التجربة الأهم، فيها لعبت بجوار لاعبين كبار وتدربت تحت قيادة مدربين كبار، وكنت حاسس بقيمتي جدًا كلاعب داخل وخارج الملعب.

وأضاف لاعب حرس الحدود السابق: الأضواء بتكون عليك أكثر في الأندية الجماهيرية، وبيبقى عندك فرص أكتر للانضمام لمنتخب مصر، لاعب الكورة بيلعب دايمًا وهو مضغوط في أي فريق، وحجم الضغوط بيفرق من نادي لنادي، وأتمنى ألعب لأحد القطبين، لإن التواجد في الأهلي أو الزمالك مختلف، لكن الأمور حاليًا بقت صعبة لإني فوق 30 سنة.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: المنافسة في الموسم الجديد هتكون بين الأهلي وبيراميدز والزمالك هينافسهم من بعيد، جون إدوارد ماشي في الطريق الصحيح لعودة القلعة البيضاء، لكن الموضوع محتاج وقت، الزمالك نادي كبير ووراه جمهور كبير وده اللي هيسرع خطوات العودة.

وقال على الفيل: من صغري وأنا زملكاوي وليا الشرف، وعائلتي كلها زملكاوية، وفي وقت من الأوقات كان فيه مفاوضات مع نادي الزمالك لكن إدارة طلائع الجيش رفضت رحيلي، متابعًا: لو الأهلي قدم لي عرض هوافق فورًا لإننا في عصر احتراف، والكورة دلوقتي وظيفة ومادة وهي أكل عيشي ورزق عيالي، لكن لو اتخيرت بين الأهلي والزمالك طبعًا هختار الزمالك.

واختتم علي الفيل: حديث الكثيرين عن «التفويت» غير منطقي، لإن ده شغل وأكل عيش لاعب الكورة وعمر ما ربنا هيبارك لحد لو عمل ده، بلعب ماتشات الأهلي والزمالك وأنا مستمتع ومركز قدام كل المنافسين، والدليل إني فوزت بجائزة رجل المباراة الموسم الماضي أمام الزمالك.