شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعود إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

تعود اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر تونس، والذي أقيم في مدينة سوسة التونسية وتخلله 4 تجارب وديه استعداداً للموسم الجديد.

وخاض المصري 4 مباريات، كانت الأولى أمام الصفاقسي وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما جمعته المباراة الثانية بنظيره فريق النجم الساحلي وهي التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، بينما نجح أبناء بورسعيد في الفوز بمباراتهم الثالثة على الترجى بهدف نظيف، قبل أن يختتم الفريق البورسعيدي ودياته بنواجهة هلال مساكن.

ويلتقي المصري في الجولة الأولى من عمر الدوري مع الاتحاد السكندري، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة الموافق الثامن من أغسطس المقبل باستاد السويس الجديد.

كان المصري قد نجح فى ضم صفقتين؛ هما عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.

من ناحية أخرى، يدرس مسئولو النادي المصري، تجميد محمود جاد حارس مرمى الفريق وإحالته إلى مقاعد البدلاء، وذلك بعد استبعاده من معسكر تونس، بسبب أزمة تجديد التعاقد مع النادي، حيث طلب اللاعب رفع قيمة تعاقده ومساواته بالفئة الأولى.

وينتهي عقد محمود جاد مع المصري بنهاية الموسم المقبل، ويحق للاعب التوقيع لأي ناد مجاناً في يناير المقبل، ويتدرب الحارس المخضرم حالياً مع قطاع الناشئين ببورسعيد لحين عودة البعثة وتحديد مصيره.