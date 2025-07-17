وزراء حكومة الأمل الجديدة يؤدون القسم أمام رئيس مجلس السيادة

أدى وزراء العدل والمالية والمعادن والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والحكم الاتحادي والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، أدوا القسم اليوم أمام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان بحضور رئيس الوزراء د.كامل إدريس، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن، والأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن د. محمد الغالي علي يوسف.

وقال الأستاذ معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في تصريح صحفي أنه فور آداء القسم، عقد رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء إجتماعاً مع الوزراء المعنيين .

مؤكدين أهمية شيوع النزعة القومية في العمل والآداء بإعتبارهم وزراء لكل الشعب السوداني بمختلف أطيافه مؤكدين أن حكومة الأمل هي حكومة مشروعات وليست حكومة تشريفات.

وأكد الوزراء المعنيون أنهم سبعملون بروح الفريق الواحد حتى تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.

سونا

