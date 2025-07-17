لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد دعمها للخطة التفصيلية لضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم

أكدت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم دعمها للخطة التفصيلية لضبط الوجود الأجنبي بولاية الخرطوم والتي قدمها للإجتماع مدير دائرة شئون الأجانب لواء شرطة حقوقي نصر الدين فضل المولى مدير دائرة شئون الأجانب الأجانب والذي أوضح أنه تم وضع خطة محكمة لضبط الوجود الأجنبي تقوم على تقنين وجودهم وابعاد كافة المقيمين بطريقة غير شرعية معلنا أن الحملة ستبدأ خلال أيام وتستمر لمدة شهر بعد أن وفرت لها الدولة الدعم اللازم.

على صعيد آخر اتخذت اللجنة عدة تدابير من بينها التنسيق مع الولاية الشمالية فيما يتعلق بفتح طريق شريان الشمال فيما وجهت اللجنة بإزالة كافة الحواجز الترابية والمتاريس داخل الأحياء السكنية كما وجهت اللجنة بمتابعة ظاهرة اللجان الأمنية بالأحياء وهي جسم غير شرعي يجب عدم التعامل معه

وعلى ذات السياق وجه الاجتماع بتنظيم ظاهرة التكدس في مداخل الأسواق خاصة سوق ليبيا وسوق الكلاكلة اللفة والسوق المركزي.

على صعيد أخير أشاد الإجتماع بالطوق الأمني الاخير الذي ضربته القوات الأمنية حول واحدة من بؤر الجريمة واسف عن القبض على أعداد كبيرة من معتادي الاجرام والسلاح فيما أشاد الإجتماع بدور الطوف المشترك في محاربة الظواهر السالبة مما أدى إلى إنخفاض معدلات الجريمة.

إعلام ولاية الخرطوم