رئيس مجلس الوزراء يصل القاهرة تلبية لدعوة نظيره المصري

وصل الى القاهرة صباح اليوم البروفيسور كامل إدريس الطيب – رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، في أول زيارة خارجية له، تلبية لدعوة كريمة من نظيره المصري د.مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، والذي كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار القاهرة الدولي .

ومن المقرر أن يجري السيد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي لقاءا مع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومباحثات رسمية مع نظيره رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين والتركيز على دفع عمل التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والتجاري .

وصرح السفير عماد عدوي – سفير السودان بالقاهرة، أن الزيارة تعكس التقدير الكبير الذي يوليه السودان إلى الشقيقة مصر وقيادتها الحكيمة ، وتأكيد على انزال التوجيهات الكريمة لأصحاب الفخامة رئيسا البلدين المتعلقة بإستمرارية تنسيق المواقف حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ، وضرورة التشاور المستمر بين حكومتي البلدين .

وأكّد السفير عدوي أن الزيارة سانحة للتأكيد على توجهات ثابتة لدى حكومة السودان بأن مصر شريك استراتيجي موثوق في كافة المجالات بما في ذلك اعادة الإعمار في ضوء التجربة المصرية المتميزة في البناء والتعمير .

وأوضح السفير عدوي أن الزيارة ستشهد استعراض لمجمل العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومناقشة لكافة أوجه الفرص والممكنات بما يؤمن الانتقال بتلك العلاقة إلى آفاق جديدة تلبي تطلعات شعبي وادي النيل، بجانب موضوعات أخرى في مقدمتها استمرار الرعاية المصرية للمواطنين السودانيين المقيمين بجمهورية مصر العربية ومواصلة تقديم التسهيلات اللازمة .

الجدير بالذكر ان رئيس مجلس الوزراء الانتقالي يزور مصر على راس وفد رفيع المستوى يضم السادة وزراء الخارجية والثقافة والإعلام والسياحة وعدد من مستشاري سيادته.

سونا