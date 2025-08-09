- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عادت الحياة لشيخ الإستادات السودانية ملعب إستاد الخرطوم الدولي, بعد إقامة مباراة كرة قدم أمس الجمعة, حضرها جمهور مقدر.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استضاف الملعب العتيق أول مباراة كرة قدم منذ إندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم قبل أكثر من عامين.
المباراة التي احتضنها الإستاد الذي يقع في قلب العاصمة الخرطوم كانت خيرية بعد اكتمال المرحلة الأولى من أعمال تأهيلة وجاءت هذه المباراة الودية كأول حدث رياضي يقام على أرض الملعب في خطوة تعكس عودة تدريجية للحياة الطبيعية بالعاصمة السودانية.
المباراة، الخيرية نظمتها الكتائب الثورية الإسناد المدني, ضمن مبادرة لإعادة تأهيل الاستاد، جمعت بين فريقين من شباب أبناء أم درمان وبري، حيث فاز أبناء أم درمان على منافسيهم من بري في أجواء احتفالية حملت رسائل الأمل والتضامن وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً محدوداً، في ظل جهود مستمرة لاستعادة الاستاد لعافيته الكاملة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور والفيديو.. وسط حضور جماهيري مقدر العافية تعود لشيخ الإستادات السودانية.. إستاد الخرطوم يشهد مباراة كرة قدم لأول مرة منذ إنلاع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.