ولاية الخرطوم: التنسيق مع الهيئة القومية للاتصالات لتخصيص أرقام لتلقي البلاغات

عقدت اللجنة الخاصة باستقبال شكاوى المواطنين عبر تطبيق “واتساب”، برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم، اجتماعاً مساء أمس مع ممثلي شركات الاتصالات، لبحث الجوانب الفنية المتعلقة بتخصيص أرقام موحدة لتلقي البلاغات.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار اللجنة القاضي برصد الشكاوى وتحليلها بعد التحقق من صحتها والعمل على تنفيذ الحلول بصورة عاجلة.
كما اقترحت اللجنة إضافة خدمة Call Center لضمان شمولية الخدمة وتغطية مختلف الشرائح المجتمعية، بما يسهم في تحسين الأداء وتوسيع نطاق استقبال البلاغات.
ونظراً لاتساع المساحة الجغرافية لولاية الخرطوم والحاجة إلى سرعة الاستجابة، تم اقتراح تقسيم الولاية إلى ثلاثة قطاعات: الخرطوم، أم درمان، والخرطوم بحري.
وأكد الاجتماع أهمية التنسيق مع الهيئة القومية للاتصالات ممثلة في جهاز تنظيم الاتصالات والبريد لتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بمهام اللجنة.
من جانبها، أبدت شركات الاتصالات استعدادها التام لتخصيص الأرقام المطلوبة وتقديم الدعم اللازم لتمكين اللجنة من أداء دورها على الوجه الأمثل.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
