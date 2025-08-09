نقل جمارك حاويات سوبا الى منطقة قري شمال بحري

وجّه وزير الداخلية، الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى، سلطات الجمارك بنقل جمارك الحاويات من موقعها الحالي في سوبا جنوب الخرطوم، إلى الموقع الجديد في منطقة قري شمال بحري، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات الجمركية ورفع كفاءة العمل

وأوضح الوزير، خلال اللقاء التنويري الأول من مقر الوزارة بالخرطوم، أن هذه الخطوة تتماشى مع موجهات المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم، مؤكداً أن موقع قري الحرة يتمتع بميزات لوجستية تسهّل عمليات التفتيش والتخليص الجمركي .

وأشار إلى أن الانتقال للموقع الجديد سيعزز من قدرة سلطات الجمارك على تقديم خدمات أكثر سرعة ودقة، ويسهم في تحسين بيئة العمل وتخفيف الضغط على موقع سوبا القديم، بما ينعكس إيجاباً على حركة الصادرات والواردات .