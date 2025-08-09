تعرض لاعب لإصابة جراء قنابل نارية أطلقها جماهير الفريق خلال احتفالهم بالهدف فيديو

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شهدت مباراة في الدوري البوليفي الممتاز حادثًا غريبًا بعد إصابة لاعب فريق “ذا سترونغيست” خوان غودوي بمفرقعة نارية خلال احتفاله بهدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام نادي بلومينغ.

وأثناء احتفال غودوي قرب المدرجات، انفجرت مفرقعة من نوع “يورونا” في الجزء السفلي من جسده، وهي مفرقعة أطلقها مشجعون من جماهير فريقه في لحظة فرح بالهدف الحاسم.

الحادث تسبب بسقوط اللاعب أرضًا متألمًا، قبل أن يتلقى الإسعافات ويغادر الملعب، حيث تبين لاحقًا إصابته بحرق من الدرجة الأولى في الفخذ والتهاب في الخصية.

ووجّهت أصابع الاتهام إلى مجموعة “أولتراسور” المشجعة للنادي، التي كانت في خلاف مع إدارة الفريق، وأصدرت المجموعة بيان اعتذار أكدت فيه أن الحادث لم يكن مقصودًا، مشددة على أن هدفها هو التشجيع والدعم وليس تعريض اللاعبين للخطر.