سفير الصين في واشنطن: محاولات أميركا لقطع تعاوننا مع روسيا لن تصل إلى أي نتيحة

أكد المتحدث باسم السفارة ​الصين​ية في واشنطن، ليو بنغيوي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن محاولات الولايات المتحدة إجبار الصين على وقف التعاون مع ​روسيا​ "لن تؤدي إلى أي نتيجة".

وشدد على أن الصين متمسكة برفضها للعقوبات الأحادية، لتي وصفها بأنها "غير قانونية وغير عادلة"، مشيرًا إلى رفض بلاده أيضًا لما يُعرف بسياسة "الذراع الطويلة" التي تنتهجها الإدارة الأميركية.

ويأتي هذا التصريح، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إدارته تدرس إمكانية فرض رسوم جمركية على الصين، على غرار تلك التي فرضتها على الهند، بسبب شرائها النفط الروسي.