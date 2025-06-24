أمنية تمثيلية ترافقها منذ البداية.. جينيفر أنيستون تبوح بها أخيرًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ بداياتها الأولى، خطفت النجمة العالمية جينيفر أنيستون قلوب الجمهور بموهبتها الفريدة وحضورها اللافت، وصنعت لنفسها مكانة مرموقة في عالم الدراما والكوميديا، بين الشاشة الصغيرة والسينما. وعلى الرغم من مسيرتها الحافلة بالنجاحات والجوائز، فإن النجمة البالغة من العمر 56 عامًا لا تزال تطمح لتحقيق حلم فني طالما راودها: الوقوف على خشبة مسرح برودواي.

وفي مقابلة حديثة مع مجلة People، كشفت الحائزة على جائزة “إيمي” عن شغفها الكبير بالتمثيل المسرحي، قائلة: “أرغب بشدة في تقديم مسرحية على برودواي. هذه أول رغبة في قائمة أمنياتي”.

ورغم أنها خاضت بعض التجارب المسرحية في بداياتها، إلا أنها لم تظهر حتى الآن على خشبة برودواي نفسها، التي تُعد من أعرق المسارح في العالم. وقالت أنيستون إنها تسعى لتحقيق هذا الحلم رغم صعوبة إيجاد الوقت الكافي، مشيرة إلى أنها تحاول منذ فترة تقليص ساعات العمل لصالح السفر والاستراحة، ما يجعل مشروع برودواي مؤجلاً حتى تجد الوقت والسيناريو المناسبين.

وأكدت النجمة الأميركية تمسّكها بهذا الحلم، قائلة: “ما زلت مصممة على تقديم مسرحية على برودواي. الأمر فقط يتعلق بإيجاد العمل المناسب والتوقيت المناسب”.

برودواي.. قِبلة المسرح العالمي

ويُعد مسرح برودواي رمزًا للفن المسرحي العالمي، وخصوصًا المسرحيات الغنائية. ويتكوّن من 41 مسرحًا احترافيًا في نيويورك، تستضيف أضخم الإنتاجات المسرحية وأكثرها جماهيرية، ويُشكّل الوقوف على خشبته علامة فارقة في مسيرة أي فنان.

أنيستون خلف الكاميرا أيضًا

وليس التمثيل وحده ما يثير شغف جينيفر أنيستون، فهي تمتلك أيضًا تجربة مميزة في الإخراج. ففي عام 2011، شاركت في إخراج الفيلم التلفزيوني Five، الذي تناول قصص خمس نساء مصابات بسرطان الثدي، وتنوّعت مشاهده بين الدراما والكوميديا، إلى جانب كل من باتي جينكينز، أليشا كيز، ديمي مور، وبينيلوبي سفيريس.

تُثبت أنيستون من خلال مسيرتها المتنوعة، أنها لا تزال قادرة على الإبداع والتجديد، وتؤكد أن الفن لا يعرف حدودًا زمنية، وأن الأحلام الكبيرة قد تنتظر لكنها لا تموت.