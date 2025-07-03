قبل ساعات قليلة من رحيله.. ديوغو جوتا نشر فيديو عن زفافه وعلق: يوم لن ننساه أبدًا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 يوليو 2025 02:54 مساءً - توفي اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن عمر يناهز 28 عامًا، صباح اليوم، إثر حادث أليم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء لرثاء اللاعب الشاب، الذي تسبب موته في حزن كبير، تحديدًا لأنه لم يمر على زفافه إلا أيام قليلة.

تزوج ديوغو جوتا من حبيبته قبل أيام من وفاته

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جاءت وفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سيارة بإسبانيا، بعد 5 أيام فقط من نشر صور زفافه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وكان قد تزوج جوتا من حبيبته روتي كاردوسو، في 22 من يونيو السابق، وأقام حفل زفاف بسيط حضره العائلة والأصدقاء. وأظهرت الصور التي نشرها جوتا أطفال الزوجين؛ دينيس، 4 أعوام، ودوارتي عامين، وطفلة بعمر العام لم يتم الإعلان عن اسمها.

ديوغو جوتا عن يوم زفافه: يوم لن ننساه أبدًا



كما نشر ديوغو قبل ساعات قليلة من رحيله فيديو قصيرًا على انستغرام عن زفافه، وعلق قائلًا: "يوم لن ننساه أبدًا".

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الحادثة وقعت عند الكيلومتر 65 من الطريق السريع A-52، بالقرب من بلدية بالاسيوس دي سانابريا، عندما انحرفت السيارة التي كان يستقلها جوتا لاعب ليفربول برفقة شقيقه أندريه 26 عامًا، وهو لاعب كرة قدم أيضًا، عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها واشتعال النيران فيها.

وأكد شهود عيان، أن ألسنة اللهب اشتعلت سريعًا في المركبة وامتدت إلى النباتات المحيطة، ما صعّب من عملية الإنقاذ.

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نبذة عن حياة ديوغو جوتا



ديوغو جوتا، لاعب كرة قدم برتغالي محترف لعب كمهاجم و كذلك جناح أيسر. كان جوتا معروفًا بلمساته النهائية وسرعته وقدرته على المراوغة. بدأ جوتا مسيرته المهنية مع فريق باكوس دي فيريرا، قبل التوقيع مع نادي أتلتيكو مدريد في الدوري الأسباني في عام 2016. ووقع مع نادي ليفربول في عام 2020.

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