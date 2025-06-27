مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعقد اجتماعه الثالث ويبحث سُبل تعزيز التمويل والاستدامة المالية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - عقد مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اجتماعه الثالث برئاسة معالي الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، بحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأداء المالي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير الأداء، ومواصلة العمل نحو تحقيق مستهدفات البنك المستقبلية، بما يعزّز دور البنك في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من النمو والاستدامة.

وأكد أعضاء المجلس أهمية مواصلة التكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتطوير الأدوات التمويلية والخدمات المقدمة للقطاع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأنشئ بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، الذي يهدف إلى زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمات المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، وتحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي، ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الوطني.

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