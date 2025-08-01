موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 06:29 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين في ختام تعاملاتها يوم الخميس.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 19.33 نقطة أو 0.37% ليغلق عند 6339.31 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 8.40 نقطة أو 0.04% إلى 21138.08 نقطة عند الإغلاق.

وانخفض أيضًا المؤشر داو جونز الصناعي 320.83 نقطة أو 0.72% ليصل إلى 44140.45 نقطة.