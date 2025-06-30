شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو: نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث والان مع تفاصيل الخبر

بعث علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وجميع مؤسسات الدولة بمناسبة الذكرى الـ12 لـ ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال "فاروق" في برقيته: إنه بالأصالة عن نفسي والنيابة عن جميع العاملين بالقطاع الزراعي ومزارعي مصر، أتقدم لفخامتكم، بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي مثّلت نقطة تحول حاسمة في تاريخ مصر الحديث، واستعاد فيها الشعب المصري إرادته وصحح مسار الوطن نحو بناء دولة حديثة وديمقراطية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذه الثورة رسخت دعائم الأمن والاستقرار، وفتحت آفاقًا واسعة للتنمية والازدهار في كافة المجالات.

وأشاد "فاروق" بالجهود المخلصة والتضحيات الكبيرة التي بذلها الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد، والتي أثمرت عن إنجازات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ونوه بالقفزات النوعية التي حققتها مصر في المشروعات القومية الكبرى، والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية، والتي انعكست إيجابًا على حياة المواطنين، خاصة في القطاع الزراعي والذي شهد اهتماما غير مسبوق ونهضة حقيقية في ربوع البلاد.

واختتم فاروق تهنئته متمنيًا لمصر دوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ينعم شعبها بالخير والرخاء والأمن والأمان.