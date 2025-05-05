شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق "منصة التنقل الموحدة" لحجز عربات المسجد الحرام.. إليك الرابط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين إطلاق "منصة التنقل الموحدة" نحو خدمة متكاملة لضيوف الرحمن.

وتسهل الخدمة حجز العربات في المسجد الحرام، ويمكن طلب الخدمة عبر هذا الرابط. خطوات التسجيل - زيارة المنصة.

- اختيار نوع الخدمة (عربة جولف - عربة يدوية بدافع - عربة مجانية دون دافع).

- تحديد نوع الرحلة (طواف - سعي - عمرة كاملة).

- اختيار التاريخ والوقت.

- إتمام عملية الحجز والدفع.

- تسلم التذكرة الإلكترونية.