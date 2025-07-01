السعودية | فعاليات بحرية بكورنيش جدة تستهوي زوار المحافظة مع بدء الإجازة الصيفية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شهدت واجهة جدة البحرية في منطقة أبحر الشمالية إقبالًا من أهالي المحافظة والزوار على فعاليات الرحلات البحرية، والاستمتاع البرامج المتنوعة التي انطلقت مع بدء الإجازة الصيفية.

وتوفر الفعاليات باقات متنوعة من الأنشطة البحرية التي تتناسب مع مختلف الفئات، من بينها جولة قصيرة بالقوارب على طول واجهة جدة البحرية، للتعرف على المرافق والمواقع السياحية التي يزخر بها شاطئ كورنيش جدة.

كما تتضمن الفعاليات أنشطة متعددة كالصيد، والسباحة، والألعاب المائية، إضافة إلى الأنشطة المتاحة في المراسي كتجربة البراشوت البحري، والتزلج المائي وركوب قوارب الكاياك، ما يمنح الزوار خيارات متعددة تتناسب مع رغباتهم الترفيهية.

وتشهد محافظة جدة سنويًا خلال فترة الصيف بموقعها الساحلي على البحر الأحمر، توافد العديد من السياح من مختلف مناطق المملكة؛ للاستمتاع بالنشاطات البحرية التي تعد من أبرز عوامل الجذب فيها.

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